Бразильский «Палмейрас» готов выкупить летом у «Зенита» Нино и Вендела

Бразильский «Палмейрас» активизировал переговоры с «Зенитом» по трансферу двух ключевых игроков петербургской команды — полузащитника Вендела и защитника Нино, сообщает латиноамериканское издание Bolavip. Гранд из Сан-Паулу готов предложить сине-бело-голубым за Вендела и Нино собственного игрока и денежную компенсацию. Имя бразильца, который может перебраться в Россию в рамках обмена, держится в секрете.

В случае успеха лидеры «Зенита» пополнят ряды «Палмейраса» во второй половине 2026 года после открытия летнего трансферного окна. В текущем сезоне Нино провел за петербургский клуб 21 матч и забил один мяч. Вендел сыграл 20 игр, отметился голом и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нино в 10 млн евро, Вендела — в 15 млн евро.

Андрей Маркелов