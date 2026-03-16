Холдинг «Агросила» в 2026 году на конкурс грантов для сельских проектов выделит 19,6 млн руб., что на 2,6 млн больше, чем в 2025 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба компании.

На развитие сельских территорий Татарстана привлекут 19,6 млн рублей

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В этом году на конкурс подано 29 инициатив, включая ремонт домов культуры, благоустройство родников, установку уличных тренажеров и создание площадки для проведения Сабантуя в Комсомольском сельском поселении Тукаевского района.

Кроме того, холдинг продолжит поддержку сельских праздников. На продуктовые наборы для мероприятий — Ураза-байрама, Курбан-байрама, Рождества, Пасхи, Дня Победы, Сабантуя и Дня пожилого человека — в 2026 году предусмотрено 4,5 млн руб.

Анна Кайдалова