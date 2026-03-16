Движение по временному мосту через реку Мегрега открыли в Карелии

В Олонце открыли движение по временному мосту через реку Мегрега. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. По его словам, строители завершили возведение временной переправы и переходят к следующему этапу — демонтажу старых конструкций. Полностью завершить строительные работы на объекте планируется в 2027 году.

Временная переправа через реку Мегрега

Временная переправа через реку Мегрега

Господин Парфенчиков отметил, что в республике продолжается ремонт ряда других мостов, а в ближайшее время начнутся работы еще на нескольких объектах. В частности, речь идет о двух мостах в Юшкозеро Калевальского района на 68-м и 69-м км дороги Кепа — Юшкозеро — Боровой через реку Чирко-Кемь, мосте в поселке Куркиеки Лахденпохского округа, где вскоре определят подрядчика, а также мосте в деревне Тукса Олонецкого района.

Кроме того, в перечень вошли мост на дороге Салми — Мантсинсаари в Питкярантском округе, где уже возведена временная переправа и начался демонтаж старого сооружения, мост на 32-м км автодороги «Подъезд к п. Ондозеро», который является единственным путем между поселками Ругозеро и Ондозеро, а также мост через реку Сустрежа в Пудожском районе на дороге к урочищу Бесов Нос и Онежским петроглифам.

Артемий Чулков