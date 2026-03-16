В Самарской области изъяли 1028 кг некачественной рыбной продукции за 2025 год
В прошлом году из оборота изъяли 42 партии рыбной продукции общим объемом 1028,3 кг для недопущения некачественной продукции на рынок. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.
Основными причинами забраковки выступили: нарушение условий хранения, установленных изготовителем, истечение сроков годности.
По результатам лабораторных исследований выявлена 31 проба, не отвечающая требованиям: 10 проб не соответствовали физико-химическим показателям, 20 проб — микробиологическим и 1 проба — паразитологическим. За выявленные нарушения было составлено 22 протокола, по 21 из которых вынесены постановления на общую сумму 155 тыс. руб. По 1 протоколу вынесено предупреждение.
Всего в прошлом году исследовано 907 проб рыбной продукции и морепродуктов.