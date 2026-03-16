В Самарской области главу департамента оштрафовали за отписку местному жителю

Руководитель департамента городского хозяйства администрации Новокуйбышевска привлечен к административной ответственности. Он нарушил порядок рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Проверка показала, что житель Новокуйбышевска попросил городскую администрацию проверить местную управляющую компанию. Но чиновник не стал направлять копию заявления в региональную Государственную жилищную инспекцию. При этом он ответил заявителю, что не уполномочен рассматривать такие вопросы.

По итогам рассмотрения дела чиновника оштрафовали. Он должен будет выплатить 5 тыс. рублей.

Георгий Портнов