Водитель микроавтобуса получил срок за смертельное ДТП под Астраханью

Енотаевский районный суд приговорил к четырем годам колонии-поселения водителя Ford Transit за смертельное ДТП (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Астраханской области.

ДТП произошло в конце января прошлого года. По данным регионального УМВД, водитель микроавтобуса во время движения превысил скорость. Также он не стал соблюдать безопасный боковой интервал. Ford врезался в грузовик Volvo с прицепом.

В результате аварии погибло трое человек: один мужчина и две женщины. По информации прокуратуры, один человек получил тяжкие травмы, но остался жив.

Суд также запретил водителю два года управлять транспортными средствами.

