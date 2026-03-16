В Подмосковье объявили марафон по сбору макулатуры

Экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» в этом году пройдет в Московской области с 14 апреля по 20 мая. Мероприятие проводят в регионе с 2018 года, отметили в пресс-службе подмосковного министерства экологии и природопользования.

«(Акция) направлена на сохранение природных богатств, вовлечение максимально большего количества вторичного сырья в переработку», — заявили ТАСС в пресс-службе. Там отметили, что каждому участнику будут начислять эко-баллы при сдаче макулатуры от 800 кг. На них можно будет выбрать призы. Итоги акции подведут с 21 по 25 мая.

В минэкологии добавили, что за время проведения марафона в Подмосковье участники направили на переработку почти 2 тыс. тонн макулатуры. Это позволило сохранить более 31 тыс. деревьев.