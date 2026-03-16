Правительство прогнозирует рост ВРП Башкирии до 3 трлн рублей к концу года

По итогам года валовой региональный продукт (ВРП) Башкирии должен превысить 3,09 трлн руб. по консервативному сценарию и 3,15 трлн руб. — по базовому сценарию развития экономики. Такие показатели ожидает правительство республики, утвердившее бюджетный прогноз региона до 2042 года.

В 2024 году ВРП Башкирии составил более 2,81 трлн руб., а по предварительным оценкам социально-экономического развития региона в прошлом году экономика увеличилась на 1,9%, до 2,94 трлн руб. В конце августа минэкономразвития прогнозировало, что ВРП Башкирии в 2025 году превысит 3 трлн руб.

Таким образом, консервативный сценарий развития экономики в 2026 году предполагает рост ВРП на 1,8%, базовый — на 3,9%.

