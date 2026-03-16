Копейчанина будут судить за попытку убить соседа с помощью взрывного устройства

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Копейска. Его обвиняют в изготовлении взрывного устройства, с помощью которого горожанин пытался убить соседа (ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила пресс-служба госоргана.

По данным следствия, летом 2025 года копейчанин из-за личной неприязни к 61-летнему соседу, который забирал почту из его ящика, изготовил самодельное взрывное устройство и хранил его в квартире в переулке Свободы. Горожанин положил его в ящик 2 июля, замаскировав под посылку. Когда сосед решил открыть ее, устройство взорвалось. Пострадавший получил множество травм, которые привели к ампутации нескольких пальцев.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска