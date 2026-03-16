Уголовное дело о поджоге отделения партии «Единая Россия» поступило в суд

Дзержинский суд Перми начнет рассматривать уголовное дело в отношении двух пермячек, обвиняемых в поджоге офиса регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «ЧП ДТП Пермь» Фото: ВК «ЧП ДТП Пермь»

Женщины (мать и дочь) были задержаны в октябре 2024 года после того, как попытались сжечь офис партии «Единая Россия» в Перми на улице Плеханова, 12. Им было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Ущерб превысил 2 млн руб.

Обвиняемые заявили, что действовали под влиянием заблуждения: мошенники, выдававшие себя за представителей правоохранительных структур, убедили их участвовать в специальной операции, представив это как форму содействия органам правопорядка.