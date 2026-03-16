На казанца завели дело из-за перевода в Турцию 60 млн рублей
В отношении 50-летнего жителя Казани возбудили четыре уголовных дела из-за незаконного перевода в Турцию 60 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанской таможни.
По данным ведомства, подозреваемый заключал фиктивные контракты с компаниями из Турции на поставку товаров, используя данные своих работодателей из Казани и Ульяновска. В документах он подделывал подпись директора, накладывая фальшивую электронную подпись поверх подлинной.
Оперативники выявили четыре факта незаконных переводов в турецкие банки. При этом указанные в контрактах товары в Россию не поступили.
Дела завели по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.