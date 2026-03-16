Стоимость яиц в Прикамье выросла в феврале на 8%

В феврале 2026 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,6%. Продукты подорожали в среднем на 0,7%, непродовольственные товары — на 0,1%. Об этом сообщает Пермьстат.

В продуктовом секторе выросли цены на яйца (на 8,7%), субпродукты мясные (на 1,4%), рыбу (на 1,5%), изделия мучные кондитерские (на 3,1%), какао (на 2,1%), варенье, джем, повидло, мед (на 1,1%), сахар (на 0,5%), молоко (на 0,5%). В тоже время в пределах 1% подешевели колбаса изделия, конфеты шоколадные, мороженое, на 2-3% – масло и жиры, мясо, чай. Еда в общепите подорожала на 1,2%.

В феврале в Прикамье вновь подорожало дизельное топливо (на 0,5%) и все марки автомобильного бензина (на 0,9-1,1%).

Заметно подорожали услуги в сфере зарубежного туризма (на 12,7%), услуги проезда в поездах дальнего следования (на 7%), ветеринарные (на 6,7%) и медицинские услуги (на 2,4%), абонентская плата за услуги телевизионной антенны (на 2%) и сотовой связи (на 1,3%).

В сфере оказания бытовых услуг населению отмечен значительный рост стоимости услуг ремонта и технического обслуживания транспортных средств (на 4,5%).