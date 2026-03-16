В Челябинской области приняли решения о выдворении 246 иностранцев с начала года

В 2026 году в Челябинской области приняты решения о выдворении 246 иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Еще 480 мигрантам был закрыт въезд в страну, сообщило ГУ МВД России по Челябинской области.

На территории региона начинается очередное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на усиление контроля за иностранцами,— «Высылка». В ходе рейдов сотрудники полиции намерены уделить особое внимание строительным площадкам, местам оптовой и розничной торговли, а также автотранспортным предприятиям, автовокзалам и стоянкам такси.

С начала 2026 года полиция по итогам рейдовых мероприятий уже возбудила 180 уголовных дел в сфере миграции. Кроме того, выявили и задокументировали 2042 нарушения миграционного законодательства.