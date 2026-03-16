В России прекратились продажи Chery Tiggo 7 Pro Max

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max выбыл из модельной линейки китайского бренда. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание «Китайские автомобили». Модель также больше не продается через официальный сайт Chery.

По данным «Известий», на онлайн-витрине осталось только две машины Chery Tiggo 7 Pro Max. Полноприводная модель продавалась с 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. c. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Цены, с учетом скидок, варьировались от 2,46 млн до 3,09 млн руб.

Сейчас на сайте доступны только кроссоверы Tiggo 7L, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 9 и седан Arrizo 8. Причины исключения Chery Tiggo 7 Pro Max из модельного ряда неизвестны.

Для Chery российский рынок — второй по величине после китайского, пишет агентство Nikkei. При этом в январе бренд вышел из топ-10 самых продаваемых автомобилей в России по версии «Автостата».