«Акбузат» никак не взлетит

Уфимское ООО «Специализированный застройщик "Акбузат"» не оставляет попыток построить многоквартирный жилой дом на своем участке возле корпуса академии ВЭГУ. Полтора года назад мэрия уже отказала компании в возведении жилого комплекса из-за перегруженности квартала. К тому же, против точечной застройки выступили местные жители. Оспорить позицию властей в судах фирме не удалось. Теперь «Акбузат» требует признать недействительной планировочную документацию, по которой город собирается изъять спорный участок под строительство корпуса к лицею.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Арбитражный суд не стал рассматривать иск застройщика из-за нарушения подсудности

В арбитражный суд Башкирии поступило исковое заявление ООО «Специализированный застройщик "Акбузат"» к администрации Уфы. Компания не согласна с планами властей изъять под лицей участок около Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (ВЭГУ) в квартале между улицами Клавдии Абрамовой, 50 лет СССР и Менделеева.

Спорная земля с 2021 года находится в собственности истца. «Акбузат» собирается построить на ней многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой. Сначала компания добивалась градостроительного плана земельного участка, однако мэрия несколько раз выдавала документацию без информации о границах, в пределах которых возможно разместить жилой комплекс. Получив ГПЗУ, в августе 2024 года девелопер потребовал от администрации разрешение на строительство, но получил отказ.

ООО «Специализированный застройщик "Акбузат"» зарегистрировано в 2020 году, учредителями компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. являются Максим Донгузов и Роза Султанова. По данным Rusprofile, госпожа Султанова до осени 2022 года была совладельцем ООО «СЗ "Академвостокинвест"», которое в 2022–2024 годах безуспешно пыталось выкупить у академии ВЭГУ участок на улице Максима Рыльского. Суды трех инстанций тогда отказали в договоре купли-продажи, усмотрев аффилированность одного из соучредителей «Академвостокинвеста» Романа Бусоргина с вузом. Роман Бусоргин и Роза Султанова также являются совладельцами ООО «СЗ «Инорсинвест».

В главном управлении архитектуры Уфы посчитали, что новый дом вместе с парковкой займет более чем 70% участка под строительство, что превышает нормативы, установленные городскими правилами землепользования и застройки. «Акбузат» сумел оспорить отказ в суде первой инстанции, однако вышестоящие инстанции встали на сторону города.

В частности, кассационный суд определил, что жилая застройка должна учитывать комплексное и устойчивое развитие территории, а также экологические, экономические, социальные и иные факторы. Также коллегия отметила, что жилье нельзя строить без оглядки на обеспеченность квартала садиками и школами, а также без утвержденной планировочной документации (см. «Ъ» от 21 августа 2025 года).

Ко всему прочему, по данным «Ъ», с точечной застройкой в уже сформированном квартале, представленном, в основном, пятиэтажками, не согласились местные жители. Они полагают, что появление высотного дома увеличит нагрузку на транспортную и социальную инфраструктуру микрорайона.

Проекты планировки и межевания территории мэрия утвердила в сентябре 2025 года. Принадлежащий застройщику земельный участок подлежит изъятию, на его месте власти намерены разместить трехэтажный корпус лицея №42 на 294 ученика. Строительство здания намечено на период до 2035 года. Потребность в местах в дошкольных учреждениях, полагают власти, можно удовлетворить за счет существующих детских садов №248, №259 и частного детсада «Берлек».

Арбитражный суд оставил без движения заявление компании «Акбузат» с требованием признать планы администрации незаконными. В определении говорится, что истец не представил документы, подтверждающие правомерность требований. Кроме того, полагает суд, споры о проектах планировки и межевания территории рассматриваются в порядке административного, а не арбитражного судопроизводства.

Связаться с представителями ООО «Специализированный застройщик "Акбузат"» не удалось.

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Искандер Хазиев полагает, что стратегия «Акбузата» не принесет желаемого результата. «Постановление от 17 сентября 2025 года обладает нормативными свойствами, поэтому спор должен рассматриваться Верховным судом республики по правилам Кодекса административного судопроизводства. Кроме того, указанное постановление принято в полном соответствии с законом. Оспорить его законность практически невозможно, а строительство корпуса лицея будет иметь приоритет перед коммерческими интересами застройщика,— отмечает эксперт. — Поэтому в рамках текущего процесса ключевая задача — добиться от суда установления фактов, имеющих преюдициальное значение для будущего иска о компенсации. Даже при отказе в иске это может стать основой для последующего взыскания полной рыночной стоимости участка, убытков и упущенной выгоды».

Идэль Гумеров