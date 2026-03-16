Волгоградский суд вынес приговор по ДТП, в котором погибли двое детей

Михайловский районный суд Волгоградской области признал виновным водителя грузовика Volvo в смертельном ДТП (п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. По данным суда, речь идет об 42-летнем Иване Логунове из Омской области.

Авария произошла в конце июня прошлого года на а 751-м км трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе. Водитель Volvo с прицепом пошел на обгон по встречному движению через сплошную линию. При возвращении на свою полосу, прицеп ударил по автомобилю «Лада Веста». Легковушку унесло под колеса КАМАЗа. В результате ДТП двое детей на заднем сидении, 9-летняя девочка и 5-летний мальчик, погибли. Виновник скрылся с места происшествия и удалил запись с видеорегистратора.

В суде Логунов признал вину только частично. Суд назначил ему восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ему также запрещено на два года управлять транспортными средствами. Суд обязал его выплатить 4 млн руб. морального вреда семье погибших детей.

Нина Шевченко