Лавров: США хотят присвоить себе уран Ирана

США хотят забрать иранский уран, подобно другим энергоресурсам, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, это не способствует переходу к переговорам.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«США просто хотят забрать и этот энергетический ресурс себе. Так же, как они хотят забрать себе практически все ресурсы углеводородов, будь то в Латинской Америке, в Карибском бассейне, в Персидском заливе или на других просторах нашей необъятной планеты»,— уточнил господин Лавров на пресс-конференции.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтон пока не планирует операций по изъятию обогащенного урана в Иране. При этом он допустил, что такое может произойти «в какой-то момент».

Переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе возобновились 6 февраля. Последний раунд состоялся 26 февраля в Женеве. По данным газеты The Wall Street Journal, в числе требований Вашингтона на переговорах был вывоз всего оставшегося обогащенного иранского урана в США, однако Иран отверг эти условия. В конце февраля власти Ирана заявили, что не будут вывозить уран и отказываться от его обогащения.

Анастасия Домбицкая