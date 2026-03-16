Петербургские приставы с начала 2026 года взыскали более 26 млн долга по зарплате

С начала 2026 года судебные приставы Санкт-Петербурга помогли 134 местным жителям получить невыплаченную заработную плату. Общая сумма превысила 26 млн рублей, сообщили в ГУФССП по городу.

Одним из горожан, которому помогли приставы, стал 73-летний охранник. Он обратился во Фрунзенский районный суд с иском в отношении частного охранного предприятия. Спустя время компания стала задерживать выплаты. Тогда сотрудник направил работодателю уведомление о приостановлении работы, ссылаясь на положение ТК РФ об ответственности организации за нарушение сроков выплаты зарплаты и иных сумм.

Суд встал на сторону охранника и взыскал в его пользу 871 тыс. рубле й. Приставы получили исполнительный лист о взыскании задолженности с частного охранного предприятия. После уведомления о возбуждении исполнительного производства компания рассчиталась с бывшим работником через два месяца. За неисполнение требований в установленный срок с организации взыскали 104 тыс. рублей исполнительского сбора.

Татьяна Титаева