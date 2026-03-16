В Оренбуржье возбудили дело по факту гибели работника нефтедобывающей компании

В Новосергиевском межрайонном следственном отделе по факту гибели работника оренбургской нефтедобывающей компании возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По информации следствия, 15 марта на месторождении нефтедобывающей организации вблизи с. Кинделя Ташлинского района во время работ резко поднялось давление и произошла разгерметизация трубопровода. В результате оператор получил телесные повреждения, повлекшие его гибель на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимую документацию. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Руфия Кутляева