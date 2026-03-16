Лавров: французы сами рассказали о визите советника Макрона в Москву

Франция попросила сохранить конфиденциальность приезда своих представителей в Россию, однако эта информация все же оказалась в прессе, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, этому способствовал сам Париж. Представитель Франции не привез «ничего нового», указал при этом министр.

«Французы, которые попросили о таком контакте, включили в свою просьбу пожелание, чтобы этот контакт оставался конфиденциальным,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции.— Но в итоге сами же, как вы понимаете, слили эту информацию, не знаю с какой целью, может быть, показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

Bloomberg писал, что в начале февраля Москву посетил дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. По информации агентства, он пытался убедить российские власти в том, что Европа должна участвовать в процессе урегулирования российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия не услышала от Франции «позитивных сигналов».

