Завершен ремонт центра обслуживания самолетов в аэропорту Красноярска

В международном аэропорту Красноярска завершен капитальный ремонт центра обслуживания самолетов. После его реконструкции авиахаб может эксплуатировать воздушные суда круглый год, сообщает пресс-служба правительства региона. Объем инвестиций в проект составил 790 млн руб.

Ранее центр задействовался только в теплое время. После капремонта авиакомпании смогут обслуживать лайнеры прямо в Красноярске без перегонов в другие регионы.

Ангар теперь будет принимать воздушные суда любого класса — MC-21, Superjet, Boeing 737/767, Airbus 320, Ил-114-300.

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта Красноярска составил более 4,2 млн человек.

Александра Стрелкова