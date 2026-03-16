В Самаре за госизмену осужден работник оборонпрома, передававший данные СБУ

Вступил в законную силу приговор Самарского областного суда в отношении жителя региона, признанного виновным в государственной измене. Ему назначили 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 250 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2024 год слесарь механосборочных работ одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, действуя из корыстных побуждений, осуществлял оптико-электронную разведку в отношении производимой продукции. Полученные данные передавались через мессенджер Telegram представителю СБУ.

В качестве объекта разведки фигурировали детали авиационных двигателей, используемые в военно-транспортной авиации и применяемые в ходе специальной военной операции.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству).

