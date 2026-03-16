В Ярославской области не нашли проектировщика взлетно-посадочной полосы

На конкурс по выбору проектировщика реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту в Туношне не подано ни одной заявки, процедура признана несостоявшейся. Соответствующая информация отражена на сайте госзакупок.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что конкурс был объявлен 19 февраля. Начальная цена контракта определена в 165 млн руб. В проект входят реконструкция самой полосы, строительство водосточно-дренажной сети и очистных сооружений, а также обновление светосигнального оборудования.

Реконструкция запланирована на 2027 – 2030 годы. Ее будут выполнять с учетом планируемой интенсивности движения воздушных судов до 2049 года. По графику работ подрядная организация должна до 1 июня 2026 года выполнить инженерные изыскания, а до 1 сентября 2026 года — подготовить проект реконструкции полосы и передать его заказчику, которым выступает областной «Проектный институт».

Алла Чижова