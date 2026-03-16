Свыше 310 млн рублей выделили на оснащение кабинетов в 621 школе Самарской области

Для оснащения кабинетов физики, музыки и изобразительных искусств в 621 образовательном учреждении выделили свыше 310 млн руб. в этом году. Из них более 114 млн руб. предусмотрены из федерального бюджета. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

По словам главы региона, в самарской школе №19 создан региональный ресурсно-методический центр по данным учебным предметам. Здесь будут внедрять инновационные и цифровые технологии, педагоги смогут получать методическую поддержку, повышать квалификацию. Для школьников будут организованы профильные смены.

В прошлом году в регионе оснастили 587 школ по предметам «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины»: закупили тренажеры для отработки первой помощи, учебные макеты, станки, верстаки, швейные машины, кухонное оборудование.

