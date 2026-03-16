Максим Фазуллин возглавил управление пассажирского транспорта администрации Оренбурга

Новым руководителем управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга назначен Максим Фазуллин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Заместителем начальника назначена Оксана Матвеева, ранее возглавлявшая данное управление.

Максим Фазуллин с 2011 по 2017 год руководил управлением пассажирского транспорта города. С 2017 года по март 2026 года чиновник занимал руководящую должность в Ассоциации перевозчиков Оренбурга. Т

Евгений Чернов