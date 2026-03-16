Экспертиза одобрила проект бизнес-терминала в Большом Савино

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по строительству бизнес-терминала в пермском аэропорту получили положительное заключение негосударственной экспертизы. Первым на информацию, опубликованную в едином госреестре заключений, обратило внимание издание properm.ru. Застройщиком выступает АО «Международный аэропорт "Пермь"», подрядчиком — пермская строительная компания «Альянс».

О планах строительства отдельного бизнес-зала для vip-пассажиров на территории Большого Савино стало известно «Ъ-Прикамье» в июле прошлого года. Тогда источники сообщали, что у краевых властей и компании «Новапорт» (оператор пермского аэропорта) есть обоюдное желание, чтобы на территории воздушной гавани оказывался наиболее полный набор услуг бизнес-класса. Объект появится на месте демонтированного терминала по ул. Аэродромной. По данным источников, бизнес-терминал будет представлять собой комплекс нескольких объектов, включая два ангара для самолетов типа «Сухой Суперджет», зоны досмотра транспортных средств, высадки и посадки пассажиров, а также парковку. Также предполагается благо­устройство территории.

Осенью прошлого года гендиректор ПСК «Альянс» Михаил Светлаков сообщил, что компания планирует участвовать в выборе генподрядчика, который займется возведением терминала.