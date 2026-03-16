Владимир Путин назвал очень хорошей работу властей Удмуртии с участниками СВО

Президент Владимир Путин назвал очень хорошей работу властей Удмуртии с участниками спецоперации. Это произошло на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Кремле, сообщает пресс-служба главы государства.

«Большой проект в этом направлении мы проводим с Президентской академией (РАНХиГС) “СВОй резерв18” <...> Мы готовим кадры для муниципальной государственной службы. Несмотря на то, что в июне заканчивается первый образовательный поток, пятеро уже трудоустроены на разные позиции, в том числе и на уровень замминистра молодежной политики, Михаил Черничкин — десантник, молодой парень»,— сказал Александр Бречалов.

Глава региона рассказал о всесторонней поддержке военнослужащих и членов их семей, в частности, в 2025 году диспансеризацию прошла 1 тыс. участников СВО, 140 человек — медицинскую реабилитацию. «Внимание уделяем, естественно, всем: и детям, и взрослым, и стараемся оперативно реагировать на все запросы»,— добавил он.

В 2025 году военно-патриотический клуб «Десантник» в Воткинске, открытый в новом помещении, был назван в честь погибшего в зоне спецоперации десантника Руслана Шаймарданова. В 2026 году начнется благоустройства сквера «Патриот» в Ижевске, в Глазове будут делать военно-патриотический центр «Северный рубеж».

«Третье направление, тоже не менее важное, — это трудоустройство. Центр “Работа России” и Фонд “Защитники Отечества” работают сообща. У нас с 60 предпринимателями заключены соглашения. Хочу поблагодарить их за то, что понимают важность этой работы и трудоустраивают не только просто военнослужащих, а даже тех, у кого есть тяжелые ранения»,— сказал господин Бречалов. В пример он привел военные заводы, такие как «Элеконд» и «Купол», где действуют программы адаптации таких солдат.