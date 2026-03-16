Я давно и очень глубоко люблю ювелирный дом Van Cleef & Arpels. Во многом потому, что он отличается от многих крупных домов, принадлежащих большим корпорациям. Прежде всего — своим редким для индустрии образовательным и просветительским проектом L’Ecole, School of Jewelry Arts. Когда проект только появился, мне посчастливилось оказаться в одной из тестовых групп. Кому-то могло показаться, что это будет скорее приятное развлечение для состоятельных клиентов, которым хочется чуть больше узнать о геммологии, ювелирных техниках и истории украшений. Но довольно быстро стало ясно, что это действительно серьезный и продуманный образовательный проект.

Более того, музейная коллекция L’Ecole формируется совершенно профессионально: школа приобретает работы выдающихся мастеров со всего мира, не опасаясь, что тем самым усиливает их собственные авторские бренды. Я знаю нескольких таких мастеров: их работы купили именно за уникальные техники, и параллельно их пригласили поучаствовать в проекте. Среди преподавателей есть и наш соотечественник Ильгиз Ф. — разумеется, признанный мастер эмали, который преподавал в L’Ecole.

Но только недавно я узнала, насколько тонким был этот выбор. Когда мы в Бангкоке готовили выставку, посвященную эмали, выяснилось: Van Cleef & Arpels приобрел его работу с витражной эмалью именно потому, что Ильгиз — единственный в мире мастер, способный создавать витражную эмаль толщиной всего 1 мм. И в такие моменты хочется только поаплодировать специалистам, которые так внимательно и профессионально подходят к формированию своей коллекции и образовательной программы.

Анна Минакова