«Первую позицию в 2026-м занял Мельбурн»

На протяжении последнего десятилетия международная редакция журнала Time Out ежегодно опрашивала горожан по всему миру о жизни. В этот раз на вопросы журналистов ответили более 24 тыс. человек. Они рассказали о ночных развлечениях, культуре, еде, доступности, уровне счастья и общей атмосфере своих городов. Дополнительно учли мнения более сотни экспертов.

В первую пятерку попали Шанхай, Эдинбург, Лондон и Нью-Йорк. Но лидирующую позицию в 2026-м занял Мельбурн. Лучше всего сейчас живется именно там. Крупнейший город Австралии известен как ее спортивная столица — Мельбурн принимает Australian Open (который в 2026 году побил все рекорды посещаемости), Гран-при «Формулы-1» и финал чемпионата по австралийскому футболу.

На центральных улицах города можно найти все: причудливые галереи, независимые кинотеатры, бары на крышах и магазины виниловых пластинок. По всему Мельбурну разбросаны исторические здания, внесенные в список объектов культурного наследия. Их украшают фрески и ухоженные сады. Отдельно участники опроса отметили процветающую гастрономическую среду — ее высоко оценили 94% местных жителей.

В конце марта там проходит Мельбурнский фестиваль еды и вина. В дополнение публику развлекают участники международного комедийного слета, который длится аж четыре недели. Мероприятия проходят и на улицах, и в театрах, и в кабаре. Любителям природы рекомендуют сходить на Мельбурнскую международную выставку цветов и садов.

Посетителям Австралии из России нужна виза, она оформляется онлайн через портал ImmiAccount. Ждать нужно несколько недель, а билеты на март — апрель из Москвы и обратно можно найти за 90–100 тыс. руб.

Яна Лубнина