Куриный бульон — его недаром прозвали «еврейским пенициллином». Иудеи, для которых курица с древних времен была практически единственным доступным мясом, использовали ее с толком. Куриным бульоном лечили простуду, бронхит и пневмонию, им поили оправлявшихся от ран и болезней. Как ни странно, работало, причем не только для иудеев. О лечебных свойствах куриного бульона писали древние египтяне. Им поднимал на ноги больных греческий лекарь Диоскорид, им восхищался Авиценна. И не зря, как оказалось.

Современники выяснили: в «еврейском пенициллине» в достатке содержатся витамины группы B и P: аскробиновая кислота, магний, натрий, калий, железо и цинк. А еще аминокислота — цистеин, который разжижает мокроту, так что его пользу в борьбе с простудой тоже можно считать официально доказанной. А вареное куриное мясо отлично справляется с излишком кислоты в желудочном соке, так что для язвенников он тоже лекарство. Тот редкий случай, когда вкусное еще и полезно.

Павел Шинский