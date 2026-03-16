Довольно странную новость сообщил на днях главный дизайнер концерна Stellantis Ральф Жиль. По его сведениям, популярность кроссоверов пошла на спад, и все больше покупателей в мире интересуются седанами. И тут, как говорится, есть с чем поработать, потому что, например, на американском рынке огромный концерн, в состав которого входят два десятка автомобильных марок, представлен всего двумя моделями седанов — это Dodge Charger и Alfa Romeo Giulia.

У других автопроизводителей картина, может, и выглядит получше, но седаны, если они и есть, то представляют в основном премиальный сегмент. Деньги купить «трешку» BMW или Mercedes-Benz CLA есть не у всех, а доступных по цене седанов в продаже становится все меньше. Между тем проведенный недавно компанией Escalent опрос показал, что 51%, то есть больше половины американских подростков представляют себя за рулем седана, 31% предпочли бы SUV, и только 14% — пикап, вопреки расхожему мнению, что в США это самый популярный тип автомобиля.

Понятно, что в опросе участвовали не те, кто уже пользуется автомобилями, а те, кто только о них мечтает, поэтому выбирают сердцем, а не разумом. «Подростки, говорится в исследовании, выросли в семьях с кроссоверами и внедорожниками и хотят отличаться от родителей, что объясняет их выбор в пользу седанов. Эта тенденция может повлиять на развитие модельного ряда и дизайн автомобилей в ближайшем будущем».

И здесь, кстати, можно не без гордости констатировать, что наша страна в вопросах популяризации седанов уже давно в тренде. Самой продаваемой у нас в стране моделью автомобиля уже который год становится Lada Granta, которая предлагается на рынке с разными типами кузовов Так вот, еще в 2022 году по статистике из всех проданных «Грант» седанов у нас было 64%, лифтбеков 28, универсалов 7%, а практичным во многих смыслах хэтчбеком был лишь каждый сотый автомобиль.

Дмитрий Гронский