Мы точно знаем больше, чем можем рассказать. Эта формула отчасти объясняет природу профессионализма. Так называемая чуйка позволяет опытному врачу поставить диагноз за секунду или гончару понять, что пора снимать заготовку. Эти ощущения называют неявным знанием. И до сих пор они были настоящей головной болью для систем обучения. Как передать другому то, что невозможно объяснить словами?

Однако группа ученых из Массачусетского технологического института попыталась взломать этот код элегантным способом. В своем эксперименте они доказали: секреты мастерства можно подсмотреть в движении зрачков. Участникам дали задание на классификацию сложных изображений, а команда записывала движение их глаз и активность мозга. Со временем испытуемые переключали внимание на ту часть картинки, которую было проще узнать и где скрывался ключ к правильному ответу. При этом сами люди считали, что разглядывают изображение целиком, и отрицали, что смотрят на конкретную деталь.

Исследователи пришли к выводу: это бессознательное перемещение внимания — тоже форма неявного знания. И хотя результаты относятся к конкретному эксперименту, некоторые виды таких скрытых умений можно сделать явными и применить для повышения эффективности обучения. Например, вместо того чтобы набивать свои шишки в медицине, спорте или другом ремесле, стажер мог бы подключаться к визуализированному потоку внимания мастера и разделить с ним его опыт.

Анна Кулецкая