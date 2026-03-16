Китайские ученые создали часы с погрешностью в 1 секунду за 30 млрд лет

Ученые из Научно-технического университета Китая разработали оптические часы на атомах стронция. Прибор так точен, что ошибка в одну секунду у них может возникнуть лишь за 30 млрд лет, а это больше, чем возраст Вселенной. Эксперты говорят, что появление прибора может привести к пересмотру размера секунды.

Как отмечает издание Science Alert, изначально секунду определяли как 1/86 400 долю суток, и это определение уже давно признано недостаточно точным. С 1967 года, в соответствии с Международной системой единиц, секунда — это единица времени, равная 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. Но атомы стронция предлагают еще более высокую точность изменения, давая около 700 млрд периодов излучения за секунду. Это востребовано современными технологическими разработками, включая спутниковую навигацию, телекоммуникации и точные измерения, и необходимо для проверки фундаментальных теорий физики, расчета гравитационных волн, поиска темной материи и т. п.

Алена Миклашевская