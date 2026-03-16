Краевой суд признал законным отказ во взыскании 82 млн рублей с бывшего совладельца Экопромбанка

Пермский краевой суд оставил в силе решение соликамского суда об отказе во взыскании с бывшего совладельца Экопромбанка Петра Кондрашева и членов его семьи 82,5 млн руб. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

С иском о взыскании этой суммы в Соликамский городской суд обратились представители Агентства по страхованию вкладов. Ранее арбитраж установил, что незадолго до банкротства банка ответчики вывели со счетов спорную сумму. В результате деньги были взысканы с АСВ, представитель которого вовремя не оспорил указанные сделки.

Отказав в иске о взыскании денег, Соликамский суд указал, что деньги с АСВ были взысканы не из-за нарушений, допущенных семьей Кондрашевых, а из-за бездействия сотрудников агентства. АСВ с этим решением не согласилось и подало апелляцию в краевой суд.

Петр Кондрашев был объявлен в международный розыск 21 апреля 2025 года в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, суд заочно арестовал его.

