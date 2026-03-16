В Кузбассе двух жителей осудили за нападение на тренера по горным лыжам

Таштагольский горсуд Кемеровской области вынес приговор в отношении двух местных жителей, которые напали на тренера по лыжам в Шергеше. Подсудимых признали виновными в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и назначили от двух лет до двух лет и двух месяцев колонии общего режима, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Согласно версии следствия, в декабре 2024 года фигуранты напали на тренера по лыжам, приехавшего на курорт для работы из Сочи. Один из злоумышленников показал пострадавшему кобуру с оружием и потребовал денег.

Потерпевший, испугавшись угрозы, передал нападавшим 12 тыс. руб. Свою вину подсудимые не признали. По их словам, конфликт возник из-за инструкторской деятельности, а деньги якобы были переданы в качестве компенсации за неудобства.

«Суд, оценив все доказательства, установил, что нападение произошло из-за конкуренции и желания устранить конкурента силовыми методами», — говорится в сообщении.

Александра Стрелкова