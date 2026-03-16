РЖД начали испытания бортовой системы безопасности для поезда ВСМ

РЖД начали испытания бортовой системы обеспечения безопасности для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщили в компании.

Новое техническое решение СОБ-400А разработали в «Научно-исследовательском и проектно-конструкторском институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте». Система получает данные о движении составов от инфраструктуры по двум частотам, что позволяет точнее соблюдать интервал между поездами на высоких скоростях.

Как уточнили в РЖД, система состоит из десяти различных модулей и блоков, которые устанавливаются в поезде. Она позволяет получать более точную информацию о местоположении состава по данным от объектов путевой инфраструктуры.

Для испытаний в реальных условиях СОБ-400А установили на электропоезд «Сапсан», который на время перевезли из Санкт-Петербурга в Смоленск. На участке Смоленск — Красный Бор установлен опытный образец российской системы управления движением поездов, которую планируется использовать на ВСМ.

Сейчас специалисты изучают взаимодействие двух систем. Следующим этапом испытаний станет тестирование всего комплекса управления движением уже на базе нового высокоскоростного поезда с проверкой функции автоведения.

Артемий Чулков