Напавшего на прихожанок челябинца оставили в СИЗО

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение первой инстанции о заключении под стражу 25-летнего челябинца, обвиняемого в покушении на убийство двух прихожанок храма (ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокат фигуранта просил избрать в отношении обвиняемого более мягкую меру пресечения — домашний арест. Суд встал на сторону прокуратуры. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 16 февраля оставлено в силе. Местный житель пробудет под стражей до 15 апреля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, инцидент произошел утром 15 февраля. Установлено, что горожанин в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость» поссорился с посетителями храма. Вскоре он напал с ножом на двух прихожанок 53 и 74 лет. Потерпевших госпитализировали. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, челябинец состоит на учете в специализированном медучреждении.

Виталина Ярховска