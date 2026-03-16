Мемы взяли на вооружение

Болгария против Мальты — в соцсетях развернулась настоящая война мемов, за которой наблюдают уже миллионы пользователей. Эксперты прогнозируют обеим странам стремительный рост туристической популярности. Почему София и Валлетта разругались в интернете? И к чему приводят шутки на государственном уровне?

Аккаунт в запрещенной в России соцсети Болгария создала год назад, а сейчас за ним следит почти 1 млн человек. И начиналось все с интересных фактов. Так, больше 30 млн просмотров на странице набрал ролик о том, что первый в истории международный заказ Amazon был сделан из Софии. Позже контент стал более ироничным: шутки о цыганах, местной кухне, ямах на дорогах, которые празднуют дни рождения, и планы о захвате Солнечной системы. А две недели назад, на фоне обострения на Ближнем Востоке, на аккаунт «наехала» Мальта. В Валлетте заявили, что Иран на самом деле находится на территории Болгарии. С тех пор государства регулярно обмениваются колкостями в соцсетях, отмечает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Не удивлюсь, если за этим стоят одна и та же SMM-команда. Это популярная и эффективная практика, но достойных соперников для такого взаимодействия почти нет. Эти две страны могут хорошо "схлестнуться", потому что их контент стилистически похож. Соответственно, они могут обмениваться аудиторией и создавать дополнительную шумиху».

Это мем-противостояние затмило даже поток роликов о войне в Иране от Белого дома. Хотя последний нанял целую армию зумеров, чтобы заполонить сеть сгенерированными видео об Исламской Республике со сценами из боевиков под вирусные треки. Но нишевый интернет победил, продолжает Алексей Пак: «Болгария, наверное, единственная страна, которая сделала ставку на такой дерзкий контент. Я помню, когда они только начали его выпускать, он быстро стал вирусным, а в комментариях люди не могли поверить, что кто-то от имени страны постит такие забавные и иногда очень ироничные мемы, порой высмеивая самих себя».

А размер "сцены" имеет значение, отмечает маркетолог и основатель агентства Onpeak Александр Воробьев:

«Не думаю, что это какой-то "договорняк" — скорее, реактивная история. Если с обеих сторон талантливые команды, получаются достаточно эпичные баттлы, которые многим нравится обсуждать. В любом случае они уже набрали базу подписчиков; удержат ее дальше или нет — покажет время. Конфликт сам по себе может забыться, а подписчики останутся, и кто-то в маркетинговом отделе наверняка получит премию за успешную работу по охвату».

В отличие от мем противостояния между Болгарией и Мальтой, войны брендов — история не новая. Так, маркетологи McDonald’s и Burger King уже больше 70 лет не оставляют упражнений во взаимном троллинге. Бизнесу такие кампании помогают укрепиться на рынке, повысить потребительскую лояльность и расширить аудиторию. Но для Болгарии и Мальты с имиджевой точки зрения этот кейс может выйти боком, говорит независимый туристический аналитик Игорь Блинов:

«Подписаться — не значит, что у нас возникнет непреодолимое желание срочно туда полететь, даже если такая возможность есть. Особого интереса это не вызывает. Реплики вроде "сам дурак" или "посмотри в зеркало" обычно не несут смысловой нагрузки и не побуждают к чему-то большему — максимум можно из любопытства заглянуть, посмотреть, что у них происходит. Но в целом, как говорится, на манеже все те же. Если это действительно обоюдная идея, то выглядит это как довольно странная игра, которая скорее лишний раз подчеркивает уровень дипломатии Болгарии и Мальты».

В отличие от туристов, заинтересовать кейс может Дональда Трампа, кроме пособия по мемам, юмористическую войну можно остановить и за сутки, иронизируют в соцсетях.

Екатерина Вихарева