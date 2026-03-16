Объем сбережений клиентов-юрлиц ПСБ в Удмуртии вырос в 1,4 раза

По итогам 2025 года банк ПСБ зафиксировал значительный рост средств, привлеченных от клиентов малого и среднего бизнеса Удмуртии. Общий объем депозитов увеличился в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Вклады юридических лиц заняли ключевую позицию в структуре портфеля пассивов ПСБ в регионе, увеличившись к концу 2025 года до 80%. Повышенный интерес у предпринимателей вызывали краткосрочные депозиты на 1-3 месяца, что объясняется стремлением бизнеса оперативно адаптироваться к рыночной конъюктуре и воспользоваться наиболее привлекательной ставкой для данного периода.

«В ПСБ наблюдается устойчивый рост интереса бизнеса Удмуртии к депозитам и в текущем 2026 году. Это обусловлено привлекательной доходностью инструментов для пассивного заработка и гибкостью банковских предложений, адаптированных под нужды бизнеса любого масштаба. Например, клиенты малого и среднего бизнеса банка могут легко открыть вклад и подключить программу лояльности через мобильное приложение или интернет-банк «ПСБ Бизнес»»,— отмечает региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

