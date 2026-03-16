Суд приостановил рассмотрение заявления «Сколхимпрома» к «Башкиравтодору»

Арбитражный суд Башкирии приостановил производство по заявлению ООО «Сколхимпром» о вступлении в пул кредиторов АО «Башкиравтодор».

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2023 года «Сколхимпром» и «Башкиравтодор» пришли к мировому соглашению, по которому последний обязался до конца лета 2024 года погасить около 1,1 млрд руб. за аренду спецтехники с экипажем. На основании этого соглашения в октябре 2024 года, когда уже шло дело о банкротстве «Башкиравтодора», арбитражный суд Башкирии включил в реестр требований к предприятию часть долга перед «Сколхимпромом» — тогда от всей суммы осталось около 721,5 млн руб.

С участием «Сколхимпрома» в деле о банкротстве «Башкиравтодора» не согласился Сбербанк. По мнению банка, взаимоотношения между сторонами носили формальный характер, тогда как фактически техника якобы не предоставлялась. В январе прошлого года заявление Сбера стало поводом для отмены мирового соглашения и возвращения спора о взыскании 1,1 млрд руб. в суд первой инстанции. Следующее заседание по этому делу назначено на 31 марта.

Кроме того, в июне Сбер, Федеральная налоговая служба и ООО «Электросетьпроект» добились в суде кассационной инстанции отмены решения о включении требований «Сколхимпрома» в банкротное дело: соответствующее заявление компании тоже будет рассматриваться заново. Довести спор до Верховного суда России кредитору не удалось.

С предложением приостановить производство о включении «Сколхимпрома» в число кредиторов в суд обратился временный управляющий «Башкиравтодора» Владимир Добрышкин. С ним согласились представители самого заявителя, ФНС и министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Сбербанк считает, что требования «Сколхимпрома» вовсе следует оставить без рассмотрения.

Арбитражный суд Башкирии согласился рассмотреть заявление «Сколхимпрома» после решения суда по делу о взыскании 1,1 млрд руб., а ходатайство Сбера отклонил. В свою очередь, банк 31 марта попытается оспорить это определение в 18-м арбитражном апелляционном суде.

Идэль Гумеров