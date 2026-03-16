В Азербайджане ужесточат наказание за уклонение от воинской службы

Власти Азербайджана намерены активно использовать меры воздействия и принуждения в отношении граждан, уклоняющихся от призыва на срочную службу, заявила азербайджанская Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС).

Ведомство намерено задействовать изменения, внесенные в разное время Милли-меджлисом (парламентом) Азербайджана в Уголовный кодекс, Миграционный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике» и «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно УК страны, под «уклонением от призыва» подразумевается неявка без уважительных причин на медобследование, срочную службу, сборы, а также службу по мобилизации. Правонарушителю грозит штраф до 2 тыс. манатов ($1176) либо лишение свободы на срок до двух лет.

В азербайджанский Миграционный кодекс внесли изменения, согласно которым в случае уклонения от призыва на военную службу ограничивается право гражданина на выезд из страны.

Уклонением от призыва будет также считаться смена места жительства без снятия с воинского учета по прежнему адресу и отказ от постановки на учет по месту фактического пребывания.

Георгий Двали, Тбилиси