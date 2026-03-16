Школьники Сириуса освоят горные лыжи в «Снежном классе» на «Роза Хутор»

Курорт запустил проект по обучению детей катанию в рамках сотрудничества Интерроса и Фонда «Талант и успех».

Фото: пресс-служба Розы Хутор

В марте ученики 2–8 классов школ федеральной территории Сириус принимают участие в программе «Снежный класс» на «Роза Хутор». Программа включает цикл из четырех занятий по горным лыжам.

Первые тренировки состоялись в минувшие выходные на учебных склонах, оборудованных траволаторами. Занятия будут проходить еженедельно. Для удобства школьников предусмотрены дневные и вечерние форматы тренировок, что позволит совмещать занятия горными лыжами с учёбой.

Для участников «Снежного класса» курорт организует трансферы из Сириуса и обратно, предоставляет ски-пассы, прокат полного комплекта снаряжения, занятия с инструктором и лёгкий перекус после тренировки. Обучение проходит в малых группах по 5–6 человек под руководством инструкторов Горнолыжной школы курорта. Все они прошли подготовку в Национальной лиге инструкторов (НЛИ) и имеют квалификацию для работы с детьми. Занятия построены по методике, обеспечивающей безопасное эффективное знакомство с горнолыжным спортом.

«Проект «Снежный класс» призван заложить основу для формирования нового поколения любителей горнолыжного спорта и здорового образа жизни. Подобные программы уже успешно работают в других регионах страны. Например, в Мурманской области инициатива реализуется второй год. В Красноярске третий год подряд дети из 40 городских школ ежедневно приезжают на склон. Таким образом, базовый навык катания на горных лыжах ежегодно получают около двух тысяч красноярских школьников. Наша задача в Сириусе — не просто научить ребенка стоять на лыжах, а сделать активный отдых в горах частью семейного досуга», — отмечает генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Проект «Снежный класс» на «Роза Хутор» планируется продолжить и в следующем зимнем сезоне, расширив число школ-участников.

Поддержка детского спорта остаётся одним из приоритетов «Роза Хутор». В текущем сезоне курорт предоставил более 800 бесплатных сезонных ски-пассов воспитанникам спортивной школы №14 для ежедневных тренировок по горным лыжам, сноуборду и фристайлу. На «Роза Хутор» работает детский Горнолыжный клуб «Егорка» с программами для детей от трёх лет. Еженедельно проходят открытые детские старты на кубок «Хуторёнок». С 2016 года участие в них приняли 8500 юных горнолыжников в возрасте от 5 до 14 лет.

В сезоне 2025/2026 году курорт представил федеральную инициативу – первый в стране детский абонемент «Горный кристалл: расти, сияй, побеждай». Программа рассчитана на 15 дней катания. Пять можно провести на «Роза Хутор», ещё десять — на одном из 16 горнолыжных комплексов регионов страны.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

https://rosakhutor.ru/