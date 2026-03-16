«То, что команды не сошлись стенка на стенку, можно назвать чудом»

Лидеры РПЛ «Краснодар» и «Зенит» оторвались от преследователей в турнирной таблице. «Локомотив» в последней игре 21-го тура уступил в Казани «Рубину» со счетом 0:3. Московский клуб остался на третьей строчке, но отстает от «Зенита» на четыре очка, а от «Краснодара» — на пять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Рубин» Фото: ФК «Рубин»

21-й тур Российской премьер-лиги получился скандальным. Во-первых, болельщиков вновь напрягали уже ставшие привычными странные судейские решения, а во-вторых, в Калининграде матч «Балтика» — ЦСКА завершился потасовкой, которую спровоцировал главный тренер хозяев Андрей Талалаев. На последних секундах игры, когда его команда вела 1:0, он выбил мяч, ушедший в аут, далеко на трибуну. В ответ игрок армейцев толкнул наставника, и началось. То, что команды не сошлись, уж простите, стенка на стенку, можно назвать чудом.

Больше всех в этой ситуации удивил тренер армейцев Фабио Челестини. Достаточно уравновешенный швейцарец долго не мог успокоиться, и создавалось впечатление, что он прямо жаждал кулачного боя. Видимо, на фоне весенних неудач команды у Челестини сдают нервы. В итоге самым адекватным в этой истории, как было уже не раз, оказался голкипер красно-синих Игорь Акинфеев. Он извинился перед болельщиками за поражения команды:

«Понимаем все ваши негодования. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом, даже приму любое оскорбление, потому что знаю: мы не даем вам надежду. Я осознаю, что мы в одной лодке и должны грести вместе и выходить из этой ситуации вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться».

Теперь ЦСКА отстает от лидера, «Краснодара», на 10 очков и, похоже, прощается с надеждами на чемпионство. «Спартак» после поражения от «Зенита» со счетом 0:2 тоже далек от первой тройки. А вот «Балтика» продолжает удивлять. После победы над армейцами команда идет на четвертом месте в таблице и реально претендует на медали. Более того, до «Локомотива», который расположился на третьей строчке, осталось всего два очка. Железнодорожники уступили в Казани «Рубину» — 0:3. Стоит сказать, что московский клуб весь второй тайм играл в меньшинстве: защитник Максим Ненахов получил красную карточку. Правда, несмотря на неудачу, «Локо» с некоторыми оговорками все же остается в чемпионской гонке, уверен комментатор Александр Аксёнов:

«"Локомотив" считают в меньшей степени претендентом на чемпионство, потому что состав не столь мускулист. Но фарт и характер вполне могут и до победы довести. Поэтому я думаю, что "Локомотив" мы должны рассматривать именно в такой парадигме».

Главные претенденты на чемпионство — «Краснодар» и «Зенит» — оторвались от преследователей, но какого-то фееричного футбола пока не показывают. Быки вообще чудом избежали потери очков в матче с «Сочи». Их спас не самый очевидный пенальти на последних минутах. Все клубы буквально сражаются против лидеров. Георгий Мелкадзе из «Ахмата» обещает им непростой путь к золоту:

«Как минимум испортить планы на чемпионство мы можем многим. Побеждать в каждом матче, мне кажется, — это очередная задача, выполнение которой порадует болельщиков».

И «Зениту», и «Краснодару» еще играть с «Ахматом». А команда под руководством Станислава Черчесова кое-что может. В 21-м туре «Ахмат», правда, разошелся миром с «Акроном» — 1:1, — но в весенней части турнира клуб из Грозного еще не проигрывал. Кроме того, «Зениту» в следующем раунде предстоит встретиться с московским «Динамо», которое после зимней паузы только и делает, что выигрывает. В этот раз бело-голубые взяли верх над «Ростовом» со счетом 1:0. Так что впереди поклонников футбола ждет еще девять жарких туров. И, скорее всего, досрочно имя чемпиона мы не узнаем.

Владимир Осипов