Самарский театр оперы и балета выступил на «Золотой Маске»

Самарский академический театр оперы и балета вернулся с гастролей на Новой сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая Маска». Об этом сообщают представители театра.

«Гастроли проходили под руководством художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова и художественного руководителя балета Юрия Бурлака»,— говорится в сообщении.

Театр представил две постановки, номинированные на престижную театральную премию: программу «Балеты Императорского двора» и балет-феерию Петра Чайковского «Щелкунчик». Каждое представление артисты показали дважды, открыв спектаклями 32-й фестиваль «Золотая Маска».

Также на премию выдвинута еще одна постановка самарского театра — опера «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха. Артисты покажут ее членам жюри «Золотой Маски» в мае.

Георгий Портнов