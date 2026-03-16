Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий стройиндустрии Татарстана в 2025 году составил 51,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

В Татарстане кирпичные заводы отгрузили продукцию на 51,7 млрд рублей

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам заместителя министра ведомства Ильшата Гимаева, в республике работают 14 кирпичных заводов, которые ежегодно производят 657 млн кирпичей.

За последние пять лет в регионе введены и модернизированы 42 предприятия, из них шесть — в 2025 году.

