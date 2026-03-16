Топ-менеджеры вступили в сговор

Крупнейшие российские компании блокируют рост зарплат ценных сотрудников. Прямым конкурентам переманить таких специалистов тоже невозможно из-за неформальных договоренностей между фирмами, пишет РБК. “Ъ FM” поинтересовался у топ-менеджеров, пользуются ли они приемом «зарплатных картелей»? И нужен ли он рынку?

Вы — ценный сотрудник с уникальными навыками и высокими зарплатными ожиданиями? Тогда готовьтесь стать невольным участником «джентельменского соглашения», где в плюсе почти всегда будет работодатель. Кадровики уверяют, что на рынок труда вернулся тренд из 2010-х. Крупные компании негласно договариваются между собой не нанимать ценных работников, чтобы не раздувать зарплаты и не портить показатели. Причем под мораторий на наем подпадают даже топ-менеджеры, утверждают эйчары. Ущерба от такой практики несравненно больше, чем выгоды, говорит гендиректор ювелирной компании Sokolov Николай Поляков:

«В реальной конкурентной среде это просто невозможно. Как вы себе это представляете? Никто никого в наручниках не держит. Между предприятиями невозможно договориться о единой позиции по ценам — рынок диктует свои правила. В индустрии десятки компаний, а если говорить о топ-менеджменте, то речь идет о сотнях людей. Это просто нереально».

В результате «джентельменского соглашения» опытный кандидат с блестящим бэкграундом ходит по собеседованиям, но в итоге получает оферы с одинаковой суммой, признаются кадровики. И это ненормальная ситуация, уверен гендиректор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин:

«Мне кажется, что сильные компании могут предлагать более привлекательные условия труда. Мы с удовольствием принимаем талантливых сотрудников конкурентов, но, к сожалению, и наши лучшие сотрудники тоже могут уходить в другие компании. В этом смысле я сторонник того, что конкуренция определяет победителя».

По словам экспертов по рынку труда, многие компании заключают между собой «пакты о ненападении». Это своего рода договор, который подтверждает обязательство не нанимать друг у друга топов. Иногда для перехода сотрудника требуется согласование, признается президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб:

«С некоторыми компаниями, с которыми мы тесно сотрудничаем, у нас фактически есть «договор о ненападении». Например, если они находят резюме нашего сотрудника, перед тем как его хантить, они обращаются к нам, чтобы уточнить, можно ли это делать. В некоторых случаях нам удобнее удержать сотрудника, в других — отпустить. Это никак не формализовано и не подписано, это скорее устные договоренности между руководителями. Иногда встречаются неприличные предложения, иногда — денежные, но в целом это компенсируется внутренней культурой и особенностями работы компаний».

После 2022 года из-за смены приоритетов в экономике и дефицита кадров часть «джентельменских соглашений» исчезла. Но с учетом искаженных принципов свободного рынка эта практика вряд ли потеряет актуальность, пояснил “Ъ FM” директор Европейской школы бизнеса Президентской академии Олег Филиппов:

«Это, безусловно, имеет экономическую основу, хотя с другой стороны картельное общение формально некорректно. Большие компании взаимосвязаны между собой, поэтому на нашем закрытом рынке такая мера в принципе реализуема».

В 2014-м компании Apple, Google, Intel и Adobe тоже попытались организовать «картельный сговор». В итоге более 60 тыс. работников этих корпораций подали к ним коллективный иск и выиграли $324 млн компенсации.

Леонид Пастернак