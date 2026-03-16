В Башкирии выявили около 1 тысячи нарушений в деятельности контролирующих органов

В 2025 году прокуратура Башкирии выявила более 970 нарушений в деятельности контролирующих органов, внесла почти 570 представлений, привлекла к дисциплинарной и административной ответственности более 500 должностных лиц, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прошлом году прокуроры пресекли проведение почти 5 тыс. внеплановых проверок хозяйствующих субъектов. Из проектов планов на текущий год исключили более 2,3 тыс. контрольных мероприятий (75% от общего числа предложенных).

Так, проверка в госкомитете республики по жилищному и строительному надзору установила случаи дробления проверочных мероприятий в отношении одного и того же юрлица. За одинаковые нарушения в один день составлено три протокола о непредставлении сведений (ст. 19.7 КоАП РФ). В связи с этим прокуратура внесла председателю ведомства представление, три должностных лица понесли дисциплинарное наказание.

В Управлении Росреестра по Башкирии выявили уклонение от проведения повторных контрольных мероприятий по 17 проверкам. Сотрудник Управления Россельхознадзора по республике своевременно не разместил в Едином реестре контрольных мероприятий информацию об актах проверок, протоколах, постановлениях по делам об административных правонарушениях по результатам шести мероприятий, за что его привлекли к административной ответственности за несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном и муниципальном контроле (ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ).

По инициативе прокуратур Салавата, Буздякского и Чишминского районов за аналогичные нарушения привлекли к ответственности специалистов Роспотребнадзора, не организовавших проверки исполнения выданных предписаний.

