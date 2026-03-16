СК завершил дело арестанта, забросавшего судью бетонными шариками в Челябинске

Следственный отдел по Центральному району Челябинска завершил расследование уголовного дела 45-летнего заключенного, угрожавшего покалечить судью с помощью бетонных шариков. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу, сообщило управление СКР по региону.

По данным следствия, 19 декабря 2025 года заключенный следственного изолятора №1 ГУФСИН России по региону во время заседания в Центральном районном суде Челябинска достал из кармана заранее приготовленные пять бетонных шариков и бросил их в сторону судьи. Такая реакция последовала после отказа судьи удовлетворить заявленное заключенным ходатайство.

Фигурант обвиняется ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи в связи с рассмотрением дел или материалов в суде). Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.