Жители Самарской области застряли на Мальдивах из-за проблем с транзитом через ОАЭ

Группа людей, среди которых есть и жители Самарской области, не могут вылететь из отпуска на Мальдивах из-за проблем с транзитом через аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Многие так и не получили компенсацию после отмененных рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Есть специальная группа в соцсети для оставшихся на Мальдивах россиян. Ваучеры на еду давали только в аэропорту, только там их можно было потратить. Мы вернулись в отель. Кто-то остался в аэропорту, по сути, бомжевал»,— рассказала выпускница СамГТУ Виктория Капмар.

Из-за закрытого неба на Ближнем Востоке в ОАЭ в начале марта застряли около 50 тыс. россиян. Еще 2 тыс. оставались в прочих странах региона. Серьезная проблема сохраняется и с транзитными пассажирами, которые следовали через страны Ближнего Востока в третьи страны, в том числе на Мальдивы и Сейшелы. Таких туристов оказалось около 8 тыс. человек.

Евгений Чернов