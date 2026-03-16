В Челябинске собираются отдать участок у «РМК-Арены» под КРТ

Администрация Челябинска выпустила проект распоряжения о комплексном развитии территории (КРТ) у «РМК-Арены» в границах улиц Академика Макеева, Университетской набережной и Салавата Юлаева. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.

На территории общей площадью 3,5 га планируется возвести 28,8 тыс. кв. м объектов капитального строительства. Среди видов разрешенного использования участков — сооружение многоквартирных домов, парковок, поликлиник, школ, гостиниц, спортивных площадок и объектов коммунальных услуг. Реализовать проект необходимо максимум за пять лет.

Виталина Ярховска